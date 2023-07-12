محافظ سوهاج يشهد قرعة تأجير 40 محلا تجاريا بسوق ناصر الحضري الجديد

شهد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، مراسم إجراء القرعة العلنية لتأجير 40 محلا تجاريا بسوق ناصر الحضري الجديد، كمرحلة أولى والمخصصة لأنشطة "مجمدات وخردوات وإكسسوارات"، والتي أقيمت بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة.

أجريت القرعة على 40 وحدة تجارية، حيث بلغ عدد المتقدمين ممن انطبقت عليهم الشروط، وفقا للإعلان الذي تم نشره من قبل 136 طلب، وقد تم اختيار أحد المتقدمين، وأحد الأطفال لسحب القرعة، حيث تم سحب 30 فائز أساسي و10 احتياطي لأنشطة الإكسسوارات والخردوات، كما تم سحب 10 فائزين، و5 احتياطي لنشاط المجمدات.

وهنأ محافظ سوهاج الفائزين بالوحدات مؤكدا لمن لم يحالفهم الحظ أن هناك فرص أخرى خلال المراحل القادمة، في ظل ما تشهده المحافظة من تطور ومشروعات تنموية مختلفة، تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة، وخلق المزيد من فرص العمل، مشددا على ضرورة التزام الفائزين بالقرعة بجميع الشروط والضوابط التي وضعتها المحافظة، مؤكدا أن العمل من أجل مصلحة أهالي سوهاج هو الهدف الأول والرئيسي.