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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على المتهمين بسرقة حقيبة من صاحب شركة بالطالبية

حبس
حبس

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة، في القبض على 5 أشخاص متهمين بالسطو على صاحب شركة سياحة بالطريق العام وسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالى كبير بلغ مليون جنيه بأحد الشوارع بالطالبية.
تلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من صاحب شركة سياحة مصاب بكدمات متفرقة بالجسد، يفيد بأنه عقب خروجه من أحد البنوك بحوزته حقيبة أموال بداخلها مبلغ مالى كبير بلغ مليون جنيه فؤجى بقيام مجهولين باستيقافه تحت تهديد السلاح وسرقة الحقيبة، والتعدي عليه بالضرب خلال محاولات رفضه إعطائهم الحقيبة.
وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ وبفحص كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة تبين صحتها، جرى تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة 5 متهمين.
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة، تم استهداف الجناة وأمكن ضبطهم وبحوزتهم المبلغ المالى المستولى عليه.

تم اقتيادهم إلى ديوان القسم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بدافع السرقة.
واتخذت كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

تهديد السلاح سرقة الحقيبة كاميرات المراقبة

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