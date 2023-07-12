"أزهرية الإسكندرية": لا شكاوى من امتحان التفسير للثانوية

تابع علاء الدين العريان، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب والوكيل الثقافي لمنطقة الإسكندرية الأزهرية المشرف العام على امتحانات الشهادة الثانوية، سير اعمال الامتحانات، حيث أدى طلاب الشعبة العلمية امتحان التفسير في ختام ماراثون الثانوية الأزهرية، وذلك رفقة الدكتور عصام القاضي مدير عام الجودة بقطاع المعاهد الأزهرية، وهشام موسى من إدارة الجودة بقطاع المعاهد الأزهرية.

وذكرت منطقة الإسكندرية الأزهرية، في بيان اليوم الأربعاء، أن طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بالشعبة العلمية، قاموا بأداء امتحان التفسير في ختام امتحانات الثانوية الأزهرية، وسط إجراءات تنظيمية مشددة.

وشدد العريان على ضرورة توفير الجو المناسب والملائم للطلاب والطالبات لتأدية الامتحانات، واطمأن على سير العمل ومتابعة العملية الامتحانية مع التنبيه والتشديد على ضرورة إزالة العقبات التي تواجه العملية الامتحانية.

وأوضح أنه تابع باقي اللجان الامتحانية عن طريق غرفة العمليات المنعقدة بديوان عام المنطقة، مؤكداً عدم تلقى أي شكاوى من الطلاب والطالبات حول أسئلة الامتحان وأنها مطابقة للمنهج وفي مستوى الطالب المتوسط.

وشكرت القيادات الأزهرية جميع المشاركين في أعمال الامتحانات على ما قاموا به من مجهود رائع وعظيم من أجل الخروج بالامتحانات إلى بر الأمان.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين للثانويه الأزهرية البنين بالإسكندرية يبلغ 1173 علمي وأدبي والفتيات 1050 والإجمالي 2223.