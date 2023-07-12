ناقد فنى: مهرجان العلمين أمر نادر الحدوث (فيديو)

قال علي الكشوطي، الناقد الفني، إن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة كثيرة ومتنوعة على المستوى الثقافي والفني والرياضي، فضلا عن الموضة والأزياء، مشيرا إلى مشاركة العديد من الفنانين في الفعاليات ومنهم راغب علامة وأنغام ونانسي عجرم وتامر حسني وإليسا والموسيقار عمر خيرت، فضلا عن مشاركة نجوم الوطن العربي والعالم.

وأضاف الكشوطي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن حفلات الفنانين العالميين لها مكانة خاصة لدى الجمهور في فصل الصيف وستكون عنصر جذب لكل محبي الغناء، سواء داخل أو خارج مصر، موضحا أن التحضيرات الضخمة والاستعدادات الكبيرة لمهرجان العلمين تشير لاستقبال ما يقارب مليون زائر أو سائح.

ناقد فني: مفاجآت كبيرة يحملها مهرجان العلمين بأنشطة مختلفة

وتابع الناقد الفني، أن مهرجان العلمين الجديدة يتضمن 12 نشاطا متنوعا داخل مدينة ذكية من الجيل الرابع، مضيفًا: "مهرجان العلمين أمر نادر الحدوث، إذ أن كل المهرجانات الأخرى تكون متخصصة، سواء في السينما أو المسرح أو الغناء أو السباقات الرياضية"، مشيرا إلى أن المهرجا يقدم تنوعًا كبيرًا يمكن للزائر أو السائح اختيار النشاط المناسب له لحضوره، فضلا عن الاستمتاع بالأجواء هناك من شواطئ وغيره، ومن ثم يجمع الزائرون بين كل المتع الصيفية.