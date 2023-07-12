بسبب اشتعال مادة كيميائية.. إصابة شخصين فى حريق منزل بمركز الحسينية

أصيب شخصان فى اندلاع حريق بمنزل بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

واستقبل مستشفى الحسينية المركزي كلًا من "أحمد. م. ع"، 18 سنة، نقاش، مصابًا بحرق بالساعد وكف اليد اليمنى من الدرجة الثانية، و"دينا. م. ا"، 22 سنة، ربة منزل، مصابة بصدمة عصبية وضيق بالتنفس.

وتبين إصابتهما فى اندلاع حريق بالمنزل بعد اشتعال مادة كيميائية "تنر"، بمنزلهما الكائن بقرية الحجازية، دائرة مركز الحسينية، بمحافظة الشرقية.

وجرى نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.