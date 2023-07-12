خبير تكنولوجيا: تطبيق "ثريدز" أعاد الخلاف من جديد بين إيلون ماسك ومارك زوكربيرج

تحدث المهندس أحمد طارق، خبير تكنولوجيا المعلومات، عن نجاح تطبيق ثريدز في جذب الملايين في وقت فرض فيه رجل الأعمال الأمريكي “إيلون ماسك”، مالك تطبيق تويتر قيودا ورسوما على التغريدات

وقال خلال حواره على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إن “مارك” هنا استغل هروب الشركات من “تويتر” وانزعاج المستخدمين وأطلق تطبيقه “ثريدز” وهو النسخة النصية من “إنستجرام”، ولا يعتبر تطبيق ثريدز مؤخرا الشبيه الأول لتويتر فهو الشبيه رقم 20.

وأكد أن القيود التي فرضها ماسك ستمكن الحسابات القديمة على تويتر من مشاهدة أقل من 600 تغريدة، بينما الحسابات الجديدة ستتمكن من مشاهدة 300 تغريدة فقط مقارنة بتوثيق الحساب فإن صاحبه يتمكن من مشاهدة 6000 تغريدة.

وأوضح أنه بعد تداول قيود “ماسك” على تويتر طرح مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا بلاتفورمز”، تطبيق ثريدز "threads" الذي كان يعمل عليه منذ فترة، منوهَا أن طرح “ثريدز” يدفعه للصراع القديم بين “إيلون ماسك ومارك زوكربيرج” الذي يعود لعام 2015 حينما سلط تويتر الضوء على فشل “ماسك”، مؤسس شركة سبيس إكس، في إطلاق قمر صناعي.

وأكد أن “زوكربيرج” شخص يعمل طوال الوقت في إدارة مواقع التواصل الاجتماعي لذلك فإن خبرته أوسع بينما “ماسك” خاصة وأنه رجل أعمال يسعى للأرباح ويظهر ذلك بعد فرضه رسوما على توثيق الحسابات وقيودا على مشاهدة التغريدات.