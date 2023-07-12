وكيله يكشف كواليس رفض برشلونة لضم جوليان ألفاريز في يناير 2022

رفض نادي برشلونة الإسباني التعاقد مع النجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مهاجم ريفربليت سابقًا ومهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي حاليًا، وذلك خلال شهر يناير 2022.

وكان جوسيب ماريا مينجويلا، وكيل أعمال ألفاريز، قد عرض خدمات لاعبه على نادي برشلونة في يناير 2022، ولكن النادي الكتالوني رفض الحصول على خدماته، لينضم بعدها إلى صفوف مانشستر سيتي في صيف 2022 الماضي.

برشلونة رفض التعاقد مع جوليان ألفاريز في يناير 2022

ونشرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، تصريحاته جوسيب ماريا مينجويلا، قائلًا: "لقد عرضت خدمات جوليان ألفاريز على برشلونة مقابل 20 مليون يورو، وتُدفع على أقساط، لكنهم رفضوا ذلك".

وأضاف: "بعد ذلك، تعاقد برشلونة مع فيران توريس من مانشستر سيتي مقابل 60 مليون يورو".

وتابع مينجويلا تصريحاته، قائلًا: "ومن ثم حسم مانشستر سيتي الصفقة مع ريفربليت، وترك ألفاريز معارًا حتى نهاية الموسم".

يذكر أن فيران توريس قد انضم إلى صفوف برشلونة في ديسمبر 2021، قادمًا من مانشستر سيتي، بعقد لمدة 5 سنوات، وبشرط جزائي يبلغ قيمته مليار يورو.

بينما كان جوليان ألفاريز، صاحب الـ23 عامًا، بديلًا للنجم النرويجي إيرلينج هالاند في مانشستر سيتي خلال الموسم الماضي 2022-2023.

وشارك جوليان ألفاريز في 49 مباراة مع مانشستر سيتي في مختلف المسابقات بالموسم الماضي، سجل خلالهم 17 هدفًا وقدم 5 تمريرات حاسمة، وتوّج مع الفريق السماوي بالثلاثية التاريخية (الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا).

وعلى الصعيد الدولي، فقد ساهم جوليان ألفاريز في فوز منتخب بلاده الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا، ثم التتويج بلقب كأس العالم 2022، التي أقيمت في قطر، كما توّج بلقب هدّاف المونديال.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أكدت في وقت سابق، أن ممثلي جوليان ألفاريز لا يرون أي احتمالية لرحيل اللاعب في صيف 2023 الحالي، حتى لو بمقتضى صفقة إعارة، مُشيرة إلى أن إدارة النادي الإنجليزي لجأت إلى تمديد عقد اللاعب في شهر مارس الماضي بعد تألقه.