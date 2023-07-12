"من الدار للنار".. تفاصيل تعذيب طفلة على يد زوجة والدها بالسلام

عاشت حياة بائسة مليئة بالصراعات من كل جانب، فكانت تحلم مثل أي طفلة بأن تنام ليلا في حضن والدتها لكن القدر ساقها بأن تنام ليلا والدموع تنهمر من عينيها واحدة تلو الأخرى بسبب معاملة زوجة أبيها السيئة لها وتنمرها الدائم عليها، حتى وصل بها الأمر إلى التعدي عليها بالضرب المبرح وتعذيبها، وفق ما قالت "الطفلة جنى" أمام جهات التحقيق بالسلام، بعد تعدى زوجة أبيها عليها وتعذيبها بصورة بشعة.

تفاصيل الجريمة

وتابعت الطفلة: "كان نفسي أعيش مع ماما لكن بابا حرمني منها"، مؤكدة بأنها لم تشاهد والدتها منذ سنة وبكل مرة تحاول فيها التواصل معها هاتفيا تتلقي علقة موت من قبل والدها، وعندما حصلت والدتها على دعوى بضم حضانتها يقوم والدها بالتنقل من شقة لأخرى حتى لا تستدل والدتها على مكانها وتتمكن من أخذها، وعاشت تحت رحمة زوجة أبيها تلقنها علقة موت ليلا ونهارا ووالدها بلا جدوى.

اعترافات المتهمة

قالت المتهمة أمام جهات التحقيق بالسلام إن هدفها من التعدى عليها بالضرب هو تربيتها والانصياع لأوامرها، مؤكدة أن والدها من أعطاها الحق فى تربيتها وضبط شخصيتها.

التحقيقات

قال شهود العيان أمام جهات التحقيق بأنهم دائمًا يسمعون صراخ الطفلة، لكن وقت اكتشاف الجريمة سمعوا صوتها وهي تصرخ بطريقة بشعة وظنوا فى بداية الأمر بأن ماسًا كهربائيًا قد أصابها، لكن تفاجأوا بوجود آثار ضرب وتعذيب بمختلف أنحاء جسد الطفلة، وعلى الفور قاموا باصطحابها إلى المستشفى رغمًا عن زوجة أبيها وتم تحرير محضر ضد زوجة أبيها.

قرار النيابة

أمرت نيابة السلام بإحالة المتهمة لمحكمة الجنايات لاتهامها بالتعدى بالضرب والتعذيب على نجلة زوجها بهدف تربيتها.