بالتزامن مع فصل الصيف.. طرق للتخلص من الحشرات الزاحفة في المنزل

عادة ما يحتوي المنزل العادي على 100 نوع مختلف من الحشرات بما في ذلك النمل والعناكب والذباب والصراصير، في حين أن هذا قد يسبب لك بعض الذعر فلا داعي للقلق، حيث يمكنك التخلص منها بسهولة.



الريحان يبقي الذباب بعيدا

الذباب بالتأكيد على قائمة الحشرات المزعجة، إنهم يدورون في أذنك ويهبطون على طعامك.

سيقتل الريحان وجود الذباب في منزلك على الفور، فهي لا تحب رائحته، سيضيف وضع بعض أواني الريحان حول منزلك (بجوار نافذة أو على طاولة المطبخ) عنصرًا طبيعيًا جميلًا إلى مساحتك وسيبقي الذباب بعيدًا.

خيار آخر هو وضع بعض أوراق الريحان المجففة في كيس صغير وفركها حول الأبواب، المكان الذي يدخل فيه الذباب إلى المنزل.

صابون الأطباق يخلصك من النمل

لا نفكر عادةً في النمل على أنه ضار، يوجد النمل عادة حول مطبخ المنزل لأنه ينجذب إلى الطعام.

يمكن أن يسبب النمل بالتأكيد بعض الضرر بما في ذلك تلويث طعامك وإتلاف أي خشب على ممتلكاتك، هذا هو سبب أهمية التخلص من النمل.

قاتل حشرات طبيعي للنمل يشمل خلط بعض الماء وصابون الأطباق في زجاجة رذاذ، كل ما تبقى هو هز الخليط ورشه حول مناطق مطبخك حيث تميل إلى العثور على معظم النمل.

لا تحب العناكب الحمضيات

تعتبر العناكب رهابًا حقيقيًا لكثير من الناس، إنه أمر مثير للقلق أكثر أن تدرك كل الأنواع المختلفة من العناكب التي يمكن أن تختبئ بعيدًا في منزلك.

في حين أن العديد من العناكب لا يمكن أن تسبب ضررًا كبيرًا للبشر، فإن العديد من لدغاتها ليست سامة مما يجعلنا جميعًا نشعر بتحسن لقتل العناكب في منزلنا ومنع المزيد من الدخول.

الحمضيات طريقة رائعة لتخليص منزلك من هذه الزواحف الصغيرة المخيفة، املأ زجاجة بخاخة ببعض الماء وعصير الليمون الحامض رش هذا السائل على الأسطح التي رأيت فيها.

شراب الصراصير

لا أحد يحب العثور على صرصور في منزله، وعلى الرغم من الحفاظ على منزلك نظيفًا، إلا أن هذه الحشرات يمكن أن تظهر فجأة.

قد ترغب في التوقف عن استخدام رذاذ الصراصير الذي كنت تستخدمه دائمًا إذا كان لديك أطفال أو حيوانات أليفة، عادة ما تترك هذه البخاخات وراءها بعض البقايا ويمكن أن تكون سامة إذا تم تناولها، لحسن الحظ هناك طريقة طبيعية للتخلص من هذه الآفات مع الحفاظ على أمان عائلتك وهو استخدام زيت الطهي.