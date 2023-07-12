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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الهلال الأحمر" يوضح إجراءات التعامل مع حالات الكسر

كسور
كسور

نشرت جمعية الهلال الأحمر عددا من النصائح التي يجب اتباعها فى حالات الكسر.

وأكدت الجمعية عبر موقعها الإلكتروني، أنه يجب اتباع الإجراءات الآتية فى حالة إسعاف شخص مشتبه في إصابته بكسر وهي:-

إذا كان هناك نزيف فحاول إيقافه.

ثبت الجزء المصاب بالجبائر.

ضع المصاب في أكثر الأوضاع راحة بالنسبة للمصاب، مع عدم تحريك أو تدليك الجزء المصاب.

ضع كمادات باردة غير مباشرة على مكان الإصابة لمدة لا تزيد على ٢٠ دقيقة، وانتظر على الأقل ٢٠ دقيقة قبل وضع الكمادات الباردة مرة أخرى.

وأوضحت أنه يتم استدعاء الإسعاف في الحالات التالية:

تشوه في الجزء المصاب.

المصاب لديه صعوبة في التنفس

وجود إصابة في الرأس والرقبة والعمود الفقري.

تورم شديد مع تغير في لون الجلد.

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الإسعاف الهلال الأحمر موقعها الإلكتروني صعوبة فى التنفس

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