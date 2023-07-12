محافظ بورسعيد يستقبل وفدًا من قدامى الرياضيين ويجدد دعمه لمجلس إدارة نادى المصرى

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وفدا من قدامى الرياضيين، بالديوان العام بحضور المهندس عمرو عثمان نائبه، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام.

وأكد المحافظ على أهمية دور قدامى الرياضيين، كذلك أهمية الاستفادة من خبراتهم فى دعم الأندية خاصة النادي المصري، مشيرا إلى أنه يقدر جهودهم ودورهم خلال مسيرتهم، فقد كانوا سببا فى إسعاد جماهير بورسعيد.

وأكد المحافظ أنه حريص على عقد لقاءات دورية مع قدامي الرياضيين، لتحقيق التواصل الذي يضمن الاستفادة من تاريخ وخبرات النماذج المشرفة فى بورسعيد، مشيرا أن المحافظة تقدم كافة الدعم لقدامى الرياضيين تقديرا لجهودهم على مدار السنوات السابقة.

وأشاد المحافظ بالنقلات النوعية التي يشهدها النادي المصري، والدعم الكبير الذي يقدمه كامل أبو علي رئيس مجلس الإدارة الذي لا يدخر أي جهد في توفير متطلبات فريق كرة القدم من أجل تحقيق نتائج طيبة ومميزة.

وجدد اللواء عادل الغضبان دعمه لمجلس إدارة النادى برئاسة كامل أبو على، مقدما الشكر لهم على الجهود الكبيرة المبذولة، ومتابعة الأعمال الإنشائية للاستاد الجديد الذى يمثل حلم محبى المصرى للانتهاء من جميع أعماله طبقا للبرنامج الزمنى المعتمد.

وتطرق المحافظ خلال اللقاء، للحديث عن المشروعات القومية والتنموية التي تشهدها بورسعيد في كافة المجالات، ضمن خطة التنمية المستدامة، والتي ساهمت في احداث طفرة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطن، مؤكدا أن بورسعيد أصبحت واحدة من المدن النموذجية في كافة المجالات.

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