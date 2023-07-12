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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وصول سيدة دعوى الزواج العرفي ضد إسلام جابر لحضور جلسة المعارضة

إسلام جابر
إسلام جابر

وصلت منذ قليل سيدة دعوى الزواج العرفي المرفوعة ضد  لاعب كرة قدم إسلام جابر لحضور جلسة معارضته على حكم حبسه سنة مع الشغل والنفاذ، في قضية سرقة العقد العرفي.

تصدر محكمة جنح مستأنف الهرم، اليوم الأربعاء، الحكم في استئناف لاعب كرة قدم على حبسه سنة مع الشغل لسرقة ورقة زواجه العرفي.

وعاقبت محكمة جنح الهرم، في وقت سابق، اللاعب في القضية رقم 57069 لسنة 2022 جنح الهرم بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ والمصاريف لاتهامه بسرقة عقد الزواج العرفي.

واتهمت سيدة تبلغ من العمر 34 سنة، فى بلاغ لقسم شرطة الهرم، إسلام جابر ، 26 سنة، بالزواج منها عرفيا فى 5 مارس الماضى، بواسطة محام حددت هويته، والاستيلاء على ورقتى الزواج العرفى، ورفضه الاعتراف بأمر زواجهما، الذى استمر عدة أشهر، أو إثبات النسب بعد أن أخبرته بحملها منه، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

وأوضحت فى بلاغها، أنها أخبرت اللاعب باكتشافها حملها فى الشهر الرابع، وفوجئت عقب ذلك باستيلائه على الورقتين اللتين تثبتان زواجهما العرفى بمساعدة المحامى، لرفض اللاعب إثبات النسب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

سيدة لاعب كرة سنة مع الشغل الحكم العرفي

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