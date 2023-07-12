الأم وزوجة الخال حاولتا إنقاذ ابنهما فغرقوا جميعًا فى كفرالشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، نجاح رجال الإنقاذ في انتشال 3 جثامين لسيدتين وشاب من أسرة واحدة، بعد غرقهم بالبحر الأبيض المتوسط بمركز مطوبس، وجرى نقل جثامينهم لمستشفى رشيد العام، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وناشد اللواء جمال نورالدين، أهالي المحافظة بعدم النزول بمياه البحر المتوسط بمصيف اليوم الواحد بمطوبس المفلق من عدة سنوات، لخطورة المكان، ووجود دوامات به، وتم إغلاق الطرق المؤدية إليه، وتم تكرار المناشدات عدة مرات، مؤكداً أن مصيف بلطيم متوافر به كل الإمكانيات، ويتسم بالهدوء، والامان، إضافة لوجود فرق الإنقاذ المنتشرة على الشاطئ.

فيما كشف محمد عبد الله، شاهد عيان علي الحادثة، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور" تفاصيل الواقعة، قائلا إنهم كانوا بشاطئ مطوبس المغلق منذ سنوات، وعند نزول الشاب البحر سحبته الأمواج وغرق فرأته والدته فحاولت علي الفور النزول للمياه لإنقاذه فغرقت هي الأخري وكانت معهما زوجة خالة الشاب الغريق فنزلت للبحر لإنقاذ الأم والشاب ولكن غرقوا جميعا، وبعد وقت قليل تم انتشال جثمان الأم وأيضا جثمان زوجة الخال، ولكن كان انتشال جثمان الشاب هو المتأخر قليلا حتى تم العثور علي جثمانه.

ومؤخرا، فقد تمكن رجال الإنقاذ من انتشال الطالب على أبوشنب من قرية أبوشنب التابعة لسيدي سالم بمحافظة كفرالشيخ، والذي قد لقي مصرعه غرقًا هو وصديقه بمياه البحر المتوسط بمركز مطوبس والذي قد مكث جثمانه في الماء 3 أيام، وجرى نقل جثمانه عبر سيارة الإسعاف لمشرحة مستشفى فوه المركزي.

فيما تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثمان صديقه "أحمد محمد شعبان" قبل يومين، وكانت تكثف جهودها للبحث عن جثمان علي أبوشنب حتى تم العثور عليه.