إعلان القائمة المبدئية للمتقدمين لشغل وظيفة عميد "تمريض طنطا"

أعلن الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات بالجامعة، القائمة المبدئية للمتقدمين لشغل وظيفة عميد كلية التمريض، للأساتذة العاملين بالكلية.

ضمت قائمة المتقدمين مرتبين ترتيبًا أبجديًا، الدكتورة سحر محمود الخضر أحمد عبد الجواد أستاذ تمريض الأطفال ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بكلية التمريض، والدكتورة عفاف عبد العزيز عبد العزيز بصل أستاذ التمريض الباطني والجراحي وعميد الكلية، والدكتورة كريمة أحمد السيد محمد أستاذ بقسم إدارة خدمات التمريض بكلية التمريض، والدكتورة منال عبد الله سيد أحمد جاهين أستاذ تمريض صحة الأم وحديثي الولادة ورئيس قسم تمريض صحة الأم وحديثي الولادة بالكلية.

وأوضح رئيس الجامعة أن اللجنة تبدأ في تلقي الطعون اليوم الأربعاء وغدًا الخميس، ويتم فحصها وإعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الأحد 16 يوليو 2023 ، في حين يتم فحص ملفات المتقدمين وإجراء المقابلات الشخصية وإعداد التقرير النهائي يوم الإثنين 17 يوليو 2023.