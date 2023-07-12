اليابان: كوريا الشمالية تمتلك التكنولوجيا لاستهدافنا بصواريخ مجهزة نوويًا

قالت اليابان إن كوريا الشمالية تمتلك التكنولوجيا لاستهدافها بصواريخ مجهزة نوويًا.

وفي هذا السياق أكدت هيئة الأركان المشتركة في الجيش الكوري الجنوبي أن جارتها الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا غير محدد باتجاه بحر الشرق، وتم إطلاقه بزاوية مائلة وحلق لـ1000 كيلومتر.

وتوعد رئيس كوريا الجنوبية بأن تدفع "بيونج يانج" ثمن أعمالها التي وصفها بأنها غير قانونية.

وعلى صعيد آخر، أكد حرس الحدود الياباني سقوط الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية.