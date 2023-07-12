فيتوريا "يمنع" النصر السعودي من تسجيل صفقاته الجديدة

كشفت تقارير صحفية أن نادي النصر السعودي تم إيقافه من تسجيل الصفقات الأجنبية الجديدة؛ بسبب مدرب منتخب مصر البرتغالي روي فيتوريا.

كان فيتوريا مدربًا لنادي النصر في موسم 2019/ 2020، قبل أن يرحل بعدها لتدريب نادي سبارتاك موسكو الروسي.

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية إن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أوقف تسجيل اللاعبين الأجانب لدى النصر، لحين دفع مبلغ 8 ملايين يورو، لإنهاء قضية روي فيتوريا.

كما أوقف قيد اللاعبين المحليين أيضًا لحين دفع مبلغ 2 مليون ريال سعودي، بخصوص صفقة النيجيري أحمد موسى، مهاجم الفريق السابق.

ويعتبر الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش صفقة النصر الأجنبية حتى الآن، بعدما انتقل من صفوف إنتر الإيطالي.