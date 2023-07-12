محافظ أسيوط: إنشاء محطة رفع صرف صحى بالفتح بتكلفة 120 مليون جنيه

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال تنفيذ محطة رفع صرف صحي قريتى الواسطى وأولاد سراج التابعة لمركز الفتح، والتى يبلغ تكلفتها 120 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 96% ضمن مشروع صرف صحي قرى مركز الفتح والذى يتكون من محطة معالجة بقرية عرب الكلابات و22 محطة رفع بتكلفة إجمالية للمشروع بلغت 1.7 مليار جنيه ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري لتوصيل خدمات الصرف الصحي للقرى الأكثر احتياجًا والتوسع في المشروعات التنموية والخدمية بقرى ومراكز المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.

وقام محافظ أسيوط ومرافقوه بتفقد الأعمال التي يجرى تنفيذها بمحطة الرفع والتى تعدت نسبة التنفيذ بها 96% للأعمال الميكانيكية والمدنية وتبلغ طاقتها الاستيعابية 30 ألف م3 / يوم، واستمع إلى شرح من المهندس ناجح عبدالرحمن عن المشروع الذي تنفذه شركة المقاولون العرب، ويخدم قرى "الواسطى وأولاد سراج ومنشاة المعصرة وتل أولاد سراج"، بإجمالى 28 ألف نسمة، ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرى مركز الفتح ويتكون من محطة معالجة يجرى إقامتها على مساحة 20 فدانا بقرية عرب الكلابات، بطاقة إنتاجية تبلغ 20 إلى 40 ألف م3/ يوم و22 محطة رفع، ويخدم المشروع 24 قرية بمركز الفتح ويستفيد منه 450 ألف نسمة، ووجه المحافظ مسئولي الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة المنفذة بالالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع ومراعاة معايير الجودة في تنفيذ الأعمال.

وأكد اللواء عصام سعد، أنه يجرى تنفيذ خطة متكاملة لاستكمال توصيل خدمات الصرف الصحي لجميع القرى بالمحافظة، لافتًا إلى أنه جار تنفيذ 149 مشروع صرف صحي، منها 144 محطة رفع و11 محطة معالجة بتكلفة 15 مليار جنيه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذي يستهدف إحداث تطوير شامل لكافة القطاعات الخدمية بالقرى وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق تنمية حقيقية غير مسبوقة على أرض الواقع بإستثمارات عملاقة خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً، مشيرًا إلى أن نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي وصلت إلي نسب مرضية وذلك في إطار حرص المحافظة علي النهوض بمستوي الخدمات المقدمة وتطبيق مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.

وأشار محافظ أسيوط إلى متابعته المستمرة أعمال تنفيذ المشروعات بالقرى والنجوع، سواء عن طريق الجولات الميدانية، أو عن طريق عقد الاجتماعات للتأكد من نسب التنفيذ ومراحل العمل، وتوجيه رؤساء المراكز والقرى وقيادات المحافظة بالنزول إلى أرض الواقع للمرور على المشروعات حتى الانتهاء من الأعمال للتأكد من كونها تتم طبقاً للمواصفات والمعايير الفنية المقررة، وإزالة المعوقات في حالة حدوثها، لافتًا إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع بإجمالي عدد مشروعات 2000 مشروع بتكلفة إجمالية 44 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح"، ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط"، ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

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