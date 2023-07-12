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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية: غلق 11 مخبزًا بـ5 مراكز لمخالفتها اللوائح والقوانين

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

وافق اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، على غلق 11 مخبزًا بلديًا بضواحي المحافظة لمدة تتراوح ما بين شهر وشهرين كعقوبة إدارية لمخالفتهم اللوائح والقوانين والتوجيهات الوزارية أرقام (35) لسنة 2022 و(37) لسنة 2020، (30) لسنة 2017.

جاء ذلك بناءً على مذكرة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية بشأن مرور اللجان المشكلة من إدارة الرقابة التموينية للتفتيش على المخابز لمتابعة سير العمل بنطاق المحافظة.

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم غلق 9 مخابز بلدية بنواحي دراجيل وكفرالسوالمية بالشهداء وحي عدنان بالسادات وروهيت بمنوف وزوير وميت خلف بشبين الكوم لمدة شهر لإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، كما تم غلق عدد 2 مخبز بلدى بنواحي شبرازنجي وكفرشبرا زنجى بالباجور لمدة شهرين، للقيام بضرب مبيعات وهمية وتوقف العمل بتلك المخابز بدون إذن رسمي من الجهات المعنية.

وشدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز والأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب. 

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