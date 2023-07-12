رئيس البورصة يشارك في الملتقى الخامس لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر

شارك رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية في فعاليات الملتقى الخامس لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر والذي عقد أمس الثلاثاء، حيث ألقى الدكاني كلمة رئيسية خلال الجلسة الأولى التي عقدت تحت عنوان "التمويل العادل ومحركات الإسراع من أجل الحد والتخفيف من الانبعاثات الكربونية (الفرص - التحديات)".

واستعرض الدكاني في كلمته دور البورصة المصرية واستراتيجيتها في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث أعلنت بالفعل أنها ستؤسس أول سوق طوعي للكربون في إفريقيا على هامش COP27 بما يُمكن الشركات التي تعمل في مشاريع خفض الانبعاثات -في مصر وإفريقيا- من بيع أرصدة الكربون المعتمدة لكي تتمكن الشركات التي ترغب في تعويض انبعاثاتها من شرائها.

وقال الدكاني: "يمثل هذا السوق فرصة واعدة في ظل التحول الكبير في مصر والقارة الأفريقية نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية، وسيصبح مصدرا رئيسا لتمويل هذه المشروعات جنبا إلى جنب مع وسائل التمويل الأخضر الأخرى". وأضاف:" نعمل على تجاوز كافة التحديات التي تواجه انطلاق هذا السوق بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية".

وتطرق رئيس البورصة إلى التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لوضع إطار وبناء نموذج عمل وهيكل متكامل وفعال للسوق الطوعي لشهادات الكربون وذلك لضمان استدامة التداولات داخل هذا السوق.

كما أشار الدكاني إلى مشاركة البورصة المصرية في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وذلك بالمشاركة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث قامت البورصة بمخاطبة الشركات المقيدة لتشجيعها على التقدم للمبادرة في حالة وجود مشروعات خضراء لديها، كما قامت بتقديم دعم ترويجي للمبادرة عن طريق الإعلان عنها على الموقع الإلكتروني للبورصة.

وعرض رئيس البورصة خطوات التواصل مع عدد كبير من الأسواق الأفريقية - من خلال عضوية البورصة المصرية في اتحاد البورصات الأفريقية - للتعرف على التجارب الأفريقية المختلفة واستكشاف سبل الاستفادة المشتركة فيما يتعلق بوسائل التمويل الأخضر.