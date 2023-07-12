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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اجتماع لوزير العمل اليوم لمناقشة حملة إعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

وزير العمل
وزير العمل

أعلنت وزارة العمل، جدول أعمال الوزارة اليوم الأربعاء، والتى تتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة التي يشارك فيها حسن شحاتة، وزير العمل، والتى تأتى في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورؤية الوزارة.

وأوضحت وزارة العمل، أن جدول أعملها اليوم يتضمن حديث وزير العمل أمام الاتحاد من أجل المتوسط  بمدريد عن التدريب المهني واحتياجات سوق العمل، واجتماع في العاصمة الإدارية بشأن حملة إعلامية مع شركاء دوليين للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى أنشطة لمديريات عمل بالمحافظات.

وزارة العمل جدول أعمال الوزارة الرئيس عبد الفتاح السيسي التدريب المهني احتياجات سوق العمل مخاطر الهجرة غير الشرعية

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