اجتماع لوزير العمل اليوم لمناقشة حملة إعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

أعلنت وزارة العمل، جدول أعمال الوزارة اليوم الأربعاء، والتى تتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة التي يشارك فيها حسن شحاتة، وزير العمل، والتى تأتى في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورؤية الوزارة.

وأوضحت وزارة العمل، أن جدول أعملها اليوم يتضمن حديث وزير العمل أمام الاتحاد من أجل المتوسط بمدريد عن التدريب المهني واحتياجات سوق العمل، واجتماع في العاصمة الإدارية بشأن حملة إعلامية مع شركاء دوليين للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى أنشطة لمديريات عمل بالمحافظات.