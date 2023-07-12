مستثمر يقترح توصيات لزيادة حجم التنمية في محافظة سوهاج

قال المهندس محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمرين سوهاج، إن محافظة سوهاج تزخر بإمكانات كبيرة للتنمية والاستثمار في مختلف القطاعات، ولكن نحتاج إلي النظر إلي عدد من الموضوعات التي تتعليق بتنمية الصعيد والتي من ابرزها تعزيز بيئة الأعمال، يتطلب ذلك تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين مناخ الأعمال، مما يشجع على تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، لافتاً إلى أنه يجب تسهيل إنشاء الشركات وتقليل البيروقراطية لتشجيع روح المبادرة والابتكار.

وأوضح الشندويلي في تصريحات لـ"الدستور" أن تطوير البنية التحتية، من أهم الأشياء التي يجب النظر اليها في الصعيد ينبغي تحسين البنية التحتية في المحافظة، وذلك من خلال تحسين الطرق والكباري والمواصلات العامة، ويمكن أيضًا تحسين الخدمات المائية والصرف الصحي والكهرباء لتوفير بيئة ملائمة للاستثمار، بإضافة إلي يمكن تشجيع السياحة، حيث تتمتع سوهاج بموقع جغرافي متميز ومعالم ثقافية وتاريخية هامة، ويجب الاستفادة من هذه الموارد من خلال تطوير البنية التحتية السياحية وترويج المناطق السياحية المحلية والترويج للفعاليات الثقافية والرياضية.

وأضاف رئيس جمعية مستثمرين سوهاج أن سوهاج إلى أنه يجب تطوير الزراعة والصناعة الزراعية، حيث أنه يعد القطاع الزراعي من القطاعات الحيوية في سوهاج، ويجب دعم الفلاحين وتوفير التكنولوجيا والمعدات الزراعية الحديثة لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات، يمكن أيضًا تشجيع، وأن تطوير الصناعة الزراعية، مثل تجهيز وتصنيع المنتجات الزراعية وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة، مثل المواد الغذائية المصنعة والمنتجات الزراعية المصدرة.

وأشار إلى أنه يمكن تعزيز التعليم والتدريب، من خلال تعزيز الجودة والتوافر المستدام للتعليم والتدريب في المحافظة، ويمكن تطوير برامج تدريبية وتقنية لتأهيل الشباب والعمالة المحلية لتلبية احتياجات سوق العمل المتنوعة، بما في ذلك القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية، ويمكن تعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني لتعزيز الاستثمار وتنفيذ مشاريع التنمية، يمكن إنشاء منتديات وجلسات حوارية لتبادل الأفكار وتعزيز التعاون والشراكات الاستراتيجية.