مصرع طالب وإصابة عامل في حادث تصادم سيارة ربع نقل ودراجة بخارية بسوهاج

لقي طالب في نهاية العقد الثاني من العمر مصرعه، وأصيب عامل، في حادث تصادم سيارة ربع نقل ودراجة بخارية، بناحية قرية بيت داوود دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام ورفع آثار الحادث.

تعود تفاصيل الواقعة عقب ورود ورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بورود بلاغ من الأهالي بوجود حادث تصادم، ووجود حالة وفيات ومصاب بدائرة مركز جرجا جنوب المحافظة.

وبالانتقال والفحص تبین أنه أثناء سير سيارة ربع نقل قيادة المدعو (أحمد ش. أ. ع) 32 سنة- سائق- ويقيم دائرة المركز"، اختلت عجلة القيادة بيديه واصطدم بدراجة بخارية قيادة المدعو (محمد هـ. م. ع) 17 سنة- طالب- ويقيم دائرة المركز".

نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية وإصابة المدعو (أحمد أ. ع) 32 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية"، من مستقلي الدراجة البخارية، مصاب بكسر بالساق اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام، كما تم نقل المصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي، لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

وبسؤال كل من قائد السيارة والمصاب وعم المتوفي المدعو (احمد م. ع. ع) 38 سنة- مزارع- ويقيم بذات الناحية"، أفادا بمضمون ما تقدم، ولم يتم أحدًا بالتسبب في ذلك، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة نزيف بالمخ، أدى لهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية.