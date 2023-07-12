ads
الأربعاء 12 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع طالب وإصابة عامل في حادث تصادم سيارة ربع نقل ودراجة بخارية بسوهاج

سيارة ربع نقل
سيارة ربع نقل

لقي طالب في نهاية العقد الثاني من العمر مصرعه، وأصيب عامل، في حادث تصادم سيارة ربع نقل ودراجة بخارية، بناحية قرية بيت داوود دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام ورفع آثار الحادث.

تعود تفاصيل الواقعة عقب ورود ورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بورود بلاغ من الأهالي بوجود حادث تصادم، ووجود حالة وفيات ومصاب بدائرة مركز جرجا جنوب المحافظة.

وبالانتقال والفحص تبین أنه أثناء سير سيارة ربع نقل قيادة المدعو (أحمد ش. أ. ع) 32 سنة- سائق- ويقيم دائرة المركز"، اختلت عجلة القيادة بيديه واصطدم بدراجة بخارية قيادة المدعو (محمد هـ. م. ع) 17 سنة- طالب- ويقيم دائرة المركز".

نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية وإصابة المدعو (أحمد أ. ع) 32 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية"، من مستقلي الدراجة البخارية، مصاب بكسر بالساق اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام، كما تم نقل المصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي، لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

وبسؤال كل من قائد السيارة والمصاب وعم المتوفي المدعو (احمد م. ع. ع) 38 سنة- مزارع- ويقيم بذات الناحية"، أفادا بمضمون ما تقدم، ولم يتم أحدًا بالتسبب في ذلك، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة نزيف بالمخ، أدى لهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية.

اختلت عجلة أصيب إصابة عامل البحث الجنائي الجيرة الكشف الطبى اللواء محمد عبد المنعم شرباش

الأكثر قراءة

رئيس "صرف صحي الإسكندرية" يُتابع الحالة الفنية للمحطات

متى سيوافق أعضاء "الناتو" على انضمام أوكرانيا للحلف؟

"اختيرت ملكة جمال دون الاشتراك في المسابقة".. بماذا لقبت المجلات الفنية زينب صدقي؟

السفارة الأمريكية فى السودان تعلن مقتل 28 شخصًا فى بحرى وأم درمان

البرازيل تُنقذ 4 أشخاص حاولوا دخول البلاد "خلسة" على متن سفينة

وزير الخارجية التونسى: تنسيق مستمر مع مصر لمواجهة التحديات المشتركة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

محافظون وتجارب "8" اللواء زكى بدر !

حسين دعسة

90 قرارًا فى بيان «قمة ناتو- فيلنيوس».. ماذا بعد؟

القس. رفعت فكرى

البسكويت.. وسوء الظن !!

إبراهيم داود

عن حسن الوزير وباب عشق

وائل لطفي

على ومدحت وإيمان

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة وبناء ريادة المستقبل

ماجد حبته

التنمية المستدامة فى خطر

إسراء شوقي

العلمين الجديدة.. إبداع "المحروسة" لا يتوقف

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

البيت الأبيض يدعو حكومة الاحتلال لاحترام الحق فى التجمع السلمى للمتظاهرين

أزمات إسرائيل بين الجفاء الأمريكى وتحالفات نتنياهو.. ما التداعيات؟

الأمم المتحدة: قوات الاحتلال حولت الأراضى الفلسطينية إلى سجن كبير