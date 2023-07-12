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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أمين عام "الناتو": قلقون بشأن خطط بكين لتعزيز قواتها العسكرية وتوسيع قدراتها النووية

الناتو
الناتو

علق ينس ستولتنبرج، الأمين العام لشمال الحلف الأطلسي "الناتو"، على العلاقة بين روسيا والصين.

وقال ستولتنبرج، في تصريحات صحفية له اليوم نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، إن الحلف الأطلسي قلق بشأن خطط بكين لتعزيز قواتها العسكرية وتوسيع قدراتها النووية.

جاء ذلك بعد إرسال روسيا إلى الصين جسمًا للمفاعل النووي الروسي الصنع بوزن 349 طنًا في شركة "أتوم ماش"، بصفتها فرعًا لمؤسسة "روس آتوم" الحكومية الروسية للطاقة النووية وطقم من المولدات البخارية بوزن إجمالي بلغ 1700 طن.

وستصبح المعدات النووية الروسية الصنع جزءًا من المفاعل النووي الثالث في محطة "شويدابو" الكهروذرية الصينية.

يذكر أن محطة "شويدابو" الكهروذرية الصينية يتم إنشاؤها بمساعدة الخبراء الروس.

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