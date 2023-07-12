تفاصيل الاجتماع الأول لكهنة إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك

عقد الأنبا مرقس وليم مطران القوصية للأقباط الكاثوليك الاجتماع الأول للأباء الكهنة رعاة الكنائس بالإيبارشية.

واستهل الآباء اجتماعهم بتلاوة المسبحة الوردية طلباً لرعاية السيدة العذراء ٱم الكنيسة للإيبارشية الوليدة . ثم قدم الانبا مرقس الشكر لكل من ساهم فى إعداد وترتيب القداس الإحتفالي الخاص بيوم السيامة الأسقفية لنيافته وتأسيس الإيبارشية فى ٢٥ مايو ٢٠٢٣.

كما قدم المطران الشكر للقمص كيرلس عازر راعي كاتدرائية القلب الأقدس بالقوصية لتوليه مسئولية وكيل المطرانية خلال مرحلة التدبير البطريركي للايبارشية وهنأ الأنبا مرقس وليم كذلك الأب اثناسيوس عزيز بتولية مسئولية وكيل عام المطرانية حاليأ وكذلك مجلس الكهنة والمشورة متمنيأ للأباء المعينيبن كل التوفيق فى مسئولياتهم الرعوية فى خدمة العمل الإيبارشي .

وألقى الأنبا مرقس وليم راعي الإيبارشية كلمة روحية للأباء المجتمعين حول " يسوع هو الباب " مؤكدا أن يسوع هو الباب الذى لأبد للخادم الأمين أن يدخل منه وعلى الكاهن أن يحمل كل صفات يسوع حتى يصير أيقونة للمسيح فى رعيته.

وأضاف الأب المطران أن يسوع المسيح هو الكاهن الأعظم الذى على كل كاهن ان يقتدى به ويعيش على مثاله حتى يكون صورة للمسيح يخدم لا يخدم . وحذر سيادة المطران من الخطر الكبير الذى يشوه صورة المسيح لدى الرعية كأن يتحول الكاهن إلى مدير او مراقب او صاحب مشروع مؤكدا ان الكهنة رعاة ليسوع المسيح مستشهدا بقول قداسة البابا فرنسيس للكهنة " لأبد ان يشتم الناس فينا رائحة القطيع " .

واختتم الأنبا مرقس وليم الكلمة الروحية، بدعوته الآباء الرعاة أن يرى فيهم الناس الطيبة والأبوة، وعلى صورة الراعي الصالح على الكاهن أن يحب رعيته دون شرط ويفرح بها مرتبطا معها برباط سرائري كسر الزيجة على مثال العريس والعروس.

عقب الكلمة الروحية ناقش الأنبا مرقس وليم مطران القوصية والاباء الكهنة رعاة الكنائس عدد من الموضوعات الإدارية الخاصة بالمرحلة التاريخية الحالية التى تعيشها الإيبارشية. وأكد المطران أهمية أن يكون الحب والاحترام ثوابت فى التعامل بين الجميع، حيث إنهما معياري ترقي الشعوب ونهضة الأمم.

فى نهاية الاجتماع صدق الأنبا مرقس وليم راعي الإيبارشية على عدد من القرارات المهمة وهي:

1- تعيين القمص يوحنا فوزي مسئول صندوق الإدخار

2-تعيين الأب يوحنا ماهر مدير الدروس بمعهد التربية الدينية بأسيوط

3- تعيين الأب عمانوئيل عادل مسئول قسم بمكتب التعليم المسيحي بأسيوط

4- وضع نظام محاسبي موحد للكنائس وجاري تشكيل مكتب للإداره الماليه والمحاسبه بالإيبارشية

وفى نهاية الاجتماع دعا الأب المطران رعاة الكنائس إلى أهمية جودة الخدمة الرعوية المقدمة في الرعاية والتعليم والبحث عن أساليب مبتكرة وجذابة فى خدمة الأطفال والشباب.