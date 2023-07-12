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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع وإصابة 13 إثر انقلاب ميكروباص على طريق "بورسعيد - الإسماعيلية"

مستشفى
مستشفى

شهد طريق “بورسعيد - الإسماعيلية”، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إثر انقلاب ميكروباص تسبب في وفاة شخص وإصابة 13 آخرين، وجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وتلقت هيئة الإسعاف بـ محافظة بورسعيد بلاغا بالحادث، وجرى على الفور الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وجرى نقل الجثة للمشرحة.


واستقبل مستشفى الزهور التابع لهيئة الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل 3 مصابين وجثة؛ نتيجة انقلاب ميكروباص طريق “بورسعيد - الإسماعلية”، وهم: سلمي عبد الله عبد الله خليل 17 عاما، مصابة كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وأمل إسماعيل عبد القادر وتبلغ من العمر 17 عاما اشتباه كسر بالقدم اليمني، وحسن أحمد أبو العطا 52 عاما كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وإبراهيم صالح علي إبراهيم ويبلغ من العمر 22 عاما جثة.

 

واستقبل مستشفى السلام  10 مصابين  نتيجه انقلاب ميكروباص طريق “بورسعيد - الإسماعلية”، أمام الكارتة القديمة، وهم: ياسر فتحي عبد العليم 23 عاما مصاب بكسر مضاعف بالفخد الأيسر، ويحيى محمد محمد السيد 22 عاما مصاب باشتباه كسر بالساق اليسري، ومحمد محمد إسماعيل 17 عاما مصاب بجرح قطعي بالرأس حوالي 6 سنتيمترات، وأحمد وليد أحمد 16 عاما مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقه بالجسم، وعبدالرحمن السيد عطية 16 عاما مصاب باشتباه كسر بالساق الأيمن، ويوسف محمد علي 16 عاما مصاب بكدمات وسحجات متفرقة، ومحمود شريف محمد 22 عاما مصاب بكدمات وسحجات متفرقة، وعبد الرحمن محمد السيد 19 عاما مصاب باشتباه كسر بالساق اليسري، والسيد سمير فايز 22 عاما مصاب باشتباه كسر بالزراع الأيمن، ونجلاء فتحي إبراهيم 22 عاما مصاب بكدمات وسحجات متفرقة.

الأجهزة الأمنية بـ محافظة بورسعيد

وتلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة بورسعيد بلاغا بالحادث، وجرى على الفور تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي للوقوف على الأسباب، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولى النيابة العامة التحقيق.

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