إصابة 10 عمال فى حادث تصادم على طريق قرية تونس بالفيوم

أصيب 10 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، في حادث تصادم سيارة ربع نقل بأخرى ملاكي على الطريق السياحي بعد بوابة قرية تونس، أثناء عودتهم من عملهم في أحد المزارع، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إبشواي العام.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مرفق إسعاف الفيوم، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل بأخرى ملاكي على الطريق السياحي بين بوابة تونس والمفارق، ووجود عدد كبير من المصابين.

وانتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ تصادم سيارة ربع نقل بأخرى ملاكي على الطريق السياحي بعد بوابه تونس، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى إبشواي العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الآشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم.

وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.