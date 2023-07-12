جورى بكر تكشف كواليس أول عمل فنى لها

كشفت الفنانة جوري بكر، تفاصيل أول عمل فني شاركت فيه بعد عودتها من دبي لمصر وكان مسلسل "البرنس" مع المخرج محمد سامي.

وأضافت خلال لقائها في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن المخرج محمد سامي، هو من اكتشفها وكان يقدمها بطريقة جيدة، مشيرة إلى أنها كانت تتواصل معه وطلبت منه أن يقدمها في أي دور من أعماله ووعدها بأنه عند انتهائه من عمل سيكون لها شخصية فيه.

ترشيحها لمسلسل لؤلؤ

وتابعت، أن محمد سامي، اتصل بها وكان يعطيها ثقة في نفسها ودفعة قوية وأنها أول يوم كانت مرعوبة وكان أول مشهد خناقة بينها وبين الفنانة نور، مشيرة إلى أن مسلسل "لؤلؤ"، رشحها له المخرج محمد عبدالسلام، وتحت اشراف المخرج محمد سامي، مؤكدة أنها كانت تريد عمل خبرات والصدف كانت تجمعها بمحمد سامي ومي عمر.