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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"جورى بكر: كنت أبكى بسبب التعليقات على دورى فى "جعفر العمدة

جوري بكر
جوري بكر

أكدت الفنانة جوري بكر، إنها قامت بحظر بعض حسابات أصدقائها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بسبب التعليقات السلبية التي تتلقاها على دورها في “جعفر العمدة”.

وقالت “بكر"، خلال لقائها في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاديونس، والمذاع عبر فضائية "dmc"، إنها كانت تبكي بسبب بعض التعلقيات خاصة مع فترة الحمل التي تعيشها حاليًا تزداد نسبة بكائها بسبب هرمونات الحمل، مشيرة إلى أنها كانت حامل خلال تصوير مسلسل "جعفر العمدة".

مشورها بالبرامج

وعن بدايتها قالت إنها بدأت كمذيعة وقدمت برنامج عن "الفنون القتالية المختلطة"، عن رياضة “mma” بدون أوتوكيو وكان تحدي كبير جدًا بالنسبة لها وقامت به، مشيرة إلى أنها قدمت برنامج "رامز واكل الجو"، مع الفنان رامزجلال، وبرنامج  "100% بوليوود"، وبرنامج هندي في دبي وكانت تتحدث وتغني هندي لأنها تتابع هندي من وهي صغيرة وقابلت شاروخان واميتاباتشان وعملت معهم لقاءات.

تبكي التعلقيات التعليقات السلبية مواقع التواصل الاجتماعي مسلسل جعفر العمدة جوري بكر

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