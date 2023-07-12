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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ننشر التشكيل الجديد لمجلس الدولة حتى 30 يونيو 2024

مجلس الدولة
مجلس الدولة

حصلت الدستور على تشكيل المجلس الخاص لمجلس الدولة اعتبارًا من أول يوليو 2023 وحتى 30 يونيو 2024.

وضم التشكيل كلا من  المستشار عادل فهيم عزب رئيسًا لمجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا ودائرة توحيد المبادئ. 

المستشار أحمد عبد التواب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيسًا للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع خلفًا للمستشار/ أسامة عبد العزيز محرم الذى أُحيل للتقاعد لبلوغه السن القانونية للمعاش.

المستشار أحمد عبد الحميد عبود نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإدارى. 

المستشار حسونة توفيق حسونة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحاكم الإدارية والتأديبية.

المستشار فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة ورئيسًا لهيئة مفوضى الدولة.

المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيساً لقسم التشريع، بدلًا من المستشار/ مصطفى حنفى الذى أُحيل للتقاعد لبلوغه السن القانونية للمعاش.

المستشار أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة التفتيش الفنى.

تشكيل المجلس الخاص لمجلس الدولة المستشار أحمد محمد حامد المستشار أحمد عبد التواب المستشار أحمد عبد الحميد عبود المستشار حسونة توفيق حسونة المستشار فارس سعد فام المستشار عادل فهيم عزب المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين

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