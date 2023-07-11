سموحة يهزم إنبي بهدفين في ختام الجولة قبل الأخيرة من الدوري

تغلب نادي سموحة على نظيره إنبي بهدفين لهدف في اللقاء الذي أقيم اليوم في ختام الجولة قبل الأخيرة من مسابقة الدوري.

الفوز رفع رصيد النادي السكندري إلى المركز العاشر برصيد 39 نقطة في جدول الترتيب، بينما ظل إنبي في المركز السابع برصيد 42 نقطة.

أهداف اللقاء أحرزها مصطفى سعد “ميسي” وصديق أوجلو لصالح سموحة في الدقائق 5 و41، بينما أحرز “أفة” هدف إنبي في الدقيقة 14.

وضمن الإسماعيلي البقاء في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بفضل فوزه الصعب على الداخلية 1-0 أمس الاثنين.

ويدين الإسماعيلي بالفضل في هذا الفوز لياو أنور الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة الثامنة ، ليرفع الدراويش رصيدهم الي 37 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما يتعقد موقف الداخلية بعد أن توقف رصيده عند 32 نقطة في المركز الثاني من القاع ويتبقى له مباراة وحيدة.