لابورتا يتحدث عن فشل عودة ميسي وصفقة جولير وقضية نيجيرا

تحدث خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، عن فشل عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي هذا الصيف بعد انتقاله لإنتر ميامي الأمريكي.

قال لابورتا، في حواره مع صحيفة “موندوديبورتيفو” الكتالونية:“حصلنا على موافقة الليجا ومع والد ميسي تم تحديد كل شيء، كان هناك احتمالات لعودة ليو لكن خورخي أخبرني أن ميسي لا يريد أن يعيش موسم آخر مثل الذي عاشه في باريس لذلك قرروا الذهاب إلى ميامي”.

أضاف عن ضياع صفقة التركي أردا جولير لصالح غريمه ريال مدريد: “اتفقنا مع فنربخشة مقابل 17.5 مليون يورو واتفقنا أيضًا مع جولير، دخل مدريد ودفعوا المبالغ التي دفعوها واعتبرنا إنه من العقلانية الانسحاب من الصفقة”.

وتابع “ كان بإمكاننا الدخول في مزاد أردا جولير، لكننا قررنا عدم القيام بذلك لدينا حد معين ولا نتجاوزه، لا مع أردا ولا مع اللاعبين الآخرين”.

عن تجديد عقد تشافي مدرب الفريق أجاب:“عندما يصبح الفريق كما يريد تشافي وعندما نرى أن الوقت مناسب وعندما يكون النادي مرتاح البال وليس في وقت الميركاتو، يجب أن نرى اللعب النظيف الذي لدينا لأن تجديد تشافي يعتمد على ذلك أيضًا،لكن تشافي وطاقمه يجب أن يطمئنوا لأن تجديدهم مضمون، سيكونوا راضين عن وضعهم ورواتبهم ضمن إمكانيات النادي”.

وأوضح لابورتا عن بقية خطة البارسا في الميركاتو الحالي: “نحن نفتقد لظهير أيمن ونعمل على ذلك، وأيضًا نريد تعزيز خط الوسط”.

وأتم عن قضية نيجيرا: “إذا كان هناك شيء، فيجب التحقيق فيه حتى النهاية، لكنها قضايا أخرى وليست فساد التحكيم ، نحن على يقين من أن برشلونة سيخرج سالما، لأنه لا يوجد شيء، أخبر تشيفرين بهذا وفهم الأمر و خلص المحققون أنه لا ينبغي أن تكون هناك عقوبة”.