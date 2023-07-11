هل توقفت المباحثات مع صندوق النقد؟.. الحكومة تعلن مفاجأة

قال د.نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء إنه لم تتوقف مباحثات مصر مع صندوق النقد على الإطلاق:" المفاوضات جارية لحين تحديد موعد للمراجعة التي تم تأجيلها من قبل".

التواصل مع الصندوق الدولي

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن مديرة الصندوق تشيد دائماً بحكمة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفهمة لاحتياجات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات، لذا هناك علاقة ودية بين الجانب المصري والصندوق الدولي وهذه العلاقات ستعود بشكل إيجابي على مصر بعد ذلك.

حماية الدولة للشعب

وتابع "مصر أكبر دولة عربية من حيث التعداد السكاني، وجزء كبير مازال تحت خط الفقر، ولهذا يتم صياغة تلك العوامل قبل التعامل مع قرارات الصندوق الدولي".

واستطرد "الدولة تتدخل في وقت الأزمات لرعاية المواطنين المصريين، وبالفعل تم عمل راتب استثنائي للفئات المهمشة والعمالة الغير منتظمة وقت أزمة كورونا، لذا مصر حريصة على حماية الشعب من الهزات العنيفة".

وذكر أنه سيتم ضخ 100 مليون دولار من القطاع الخاص لتأهيل الفنادق، كما أن الدولة لم تتنازل عن ملكيتها في تلك الأطروحات سوى بنسبة 37% فقط.

الأطروحات ليست جريمة

أشار إلى أنه سيتم ضخ استثمارات أجنبية من الخارج لتأهيل الفنادق التي تدخل تحت بند الأطروحات، كما أنه سيتم زيادة العائد السياحي للفنادق بعد إعادة تأهيلها بمصادر دولارية.

وقال إن القطاع الخاص له قدره فائقة على إدارة المؤوسسات بشكل محكم، معبراً:" بيع الأصول ليس سبه أو جريمة، حيث الهدف الأساسي منه الحصول على مصادر دولارية ونمط جديد من الإدارية أهم نتائج طرح الأصول".