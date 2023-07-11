إصابة 3 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة بصحراوي الأقصر

وقع حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي عند محافظة الأقصر، مساء اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة في الأقصر إخطارًا يفيد بوقوع حادث أنقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدًا عند الكيلو 160 داخل حدود المحافظة، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى حورس لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وتوجهت الجهات المعنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع أثاره من الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام المارة بالطريق.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.