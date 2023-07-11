الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الـ6 أيام المُقبلة، من يوم الأربعاء 12 يوليو إلى الإثنين 17 يوليو على كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.

وأوضحت هيئة الأرصاد في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنَّه سيسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويسود ليلًا طقس معتدل الحرارة رطب على كافة الأنحاء.

وحذرت الهيئة من تعرض البلاد لموجة حارة بداية من الخميس المقبل، وتستمر لمدة 96 ساعة، حيث ترتفع درجات الحرارة على الأنحاء كافة، لتسجل 45 درجة مئوية على محافظات جنوب الصعيد، فيما تسجل القاهرة 39 درجة مئوية نهارًا.

ويشهد غدًا الأربعاء، طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على جميع الأنحاء، حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلًا على كافة الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحرى وسيناء وجنوب البلاد.

كما حذرت من ارتفاع نسب الرطوبة الأيام المقبلة، والتى تزيد من حرارة الطقس المتوقعة فى الظل بقيم تتراوح من 3:4 درجات مئوية.

وأكدت أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يؤدى إلى الإحساس بحرارة الطقس.

وتنشط الرياح بشكل متقطع على مناطق محددة من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، والرياح السطحية شمالية غربية، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى مترين.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء