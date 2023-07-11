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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 89 حالة تعد واسترداد 235 فدانا خلال حملات بمراكز المنيا

استرداد اراضي وإزالة
استرداد اراضي وإزالة تعديات بمراكز المنيا

تنفيذا للتوجيهات والتكليفات  المشددة من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بالتصدى لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف، تواصل الوحدات المحلية تنفيذ حملات إزالة التعديات تنفيذا لفعاليات المرحلة الثالثة من الموجة ٢١، والتى بدأت يوم السبت 8 يوليو الجاري وتستمر حتى ٢٨ من نفس الشهر، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وإشراف ومتابعة وزير التنمية المحلية.

فى مركز المنيا، قال اللواء هاني بدوي رئيس المركز والمدينة، إنه تم إزالة ٢٧ حالة تعد بالبناء المخالف على أراض زراعية بالوحدة المحلية لقرى البرجاية وبنى محمد سلطان ونزلة حسين وتله.

وفى مركز ملوى جنوب المحافظة، قال اللواء أحمد السايس رئيس المركز والمدينة إنه تم استرداد 15 فدانا وإزالة ٩ حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية. 

وأضاف أحمد خلف رئيس مركز ومدينة العدوة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة أقصي شمال غربي المحافظة قامت بإزالة 4 حالات تعد بالبناء المخالف.

وفى مركز مطاي شمال المحافظة، أكد المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي تمكنت من استرداد 220 فدان أملاك دولة بالظهير الصحراوى الشرقى، بالإضافة إلى تنفيذ 15 حالة إزالة للبناء المخالف بقرية الشيخ حسن التابعة لمجلس قروى أبو عزيز.

وفى مركز بنى مزار شمال المحافظة، قال عماد حسن رئيس المركز والمدينة إنه تم إزالة 30 حالة تعد بقرى شلقام وأبو جرج والحسينية وصندفا وأحياء المدينة.

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المنيا إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية استرداد اراضي املاك دولة مراكز المنيا اللواء أسامة القاضي محافظة المنيا

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