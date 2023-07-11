"هنيدى" يثير الجدل ببوستر جديد لـ مرعى البريمو تمهيدًا لعرضه

أثار الفنان الكوميدى محمد هنيدى، حالة من الجدل بعد نشر بوستر جديد لفيلم "مرعى البريمو"، حيث يخوض تجربة فنية جديدة ويقدم شخصية تاجر بطيخ، ومن المفترض عرض العمل خلال موسم الصيف السينمائي 2023، حيث أعلن عن موعد عرض الفيلم الموافق 3 أغسطس المقبل.

وظهر هنيدى على بوستر الفيلم يحمل بطيختين من النوع الإنجليزى بطريقة سيئة حيث يضعهما أمام صدره مباشرة، ولا يرتدى ملابس فى النصف الأعلى من الجسم.

أبطال فيلم مرعي البريمو

فيلم مرعي البريمو بطولة محمد هنيدي، والفنانة غادة عادل، والنجم الكبير أحمد بدير، نانسي صلاح، محمد محمود، علاء مرسي، ومصطفى أبوسريع، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد.

أحداث فيلم مرعي البريمو

وتدور أحداث فيلم مرعى البريمو، فى إطار كوميدي اجتماعي، حول مرعي البريمو الذي يعمل في تجارة البطيخ، ويواجه من خلال عمله العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة.