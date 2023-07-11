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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

واشنطن: أجرينا محادثات بشأن بيع طائرات "إف-16" لتركيا

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، الثلاثاء، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أجرى محادثات في الكونجرس، بما في ذلك مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ روبرت مينينديز، بشأن بيع طائرات "إف-16" لتركيا.

ووفقًا لما نقلته وكالة رويترز، فقد كان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أفاد في مؤتمر صحفي في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا، بأن الرئيس جو بايدن يؤيد خطة تسليم طائرات "إف-16" إلى تركيا.

البيت الأبيض: من غير المحتمل حصول أوكرانيا على عضوية الناتو قريبًا

وأكد البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا لها مستقبل في حلف الناتو، حسبما أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية.  
وأضاف البيت الأبيض: ننظر في دعم أوكرانيا بما يلزم للدفاع عن نفسها على المدى الطويل، وما يمكن تقديمه لأوكرانيا حاليًا هو دعمها عسكريًا حتى تنتصر. 

وتابع بيان البيت الأبيض أنه من غير المحتمل حصول أوكرانيا على عضوية الناتو قريبًا. 

وفي وقت سابق، انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الثلاثاء عدم وجود جدول زمني لعضوية بلاده في الناتو ووصفه بأنه "سخيف"، مما وجه انتقادات لاذعة إلى تجمع لزعماء الحلف كان يهدف إلى إظهار التضامن في مواجهة العدوان الروسي.

وجدد زيلينسكي انتقادات التوترات في القمة بعد فترة وجيزة من اندلاع موجة من النوايا الحسنة بعد أن وافقت تركيا على دفع محاولة السويد للانضمام إلى الناتو، حيث يأمل الحلفاء في حل المفاوضات المتأرجحة وترك مسار واضح لفيلنيوس للمضي قدمًا للتحالف ودعمه لأوكرانيا.

وقال: "نحن نقدر حلفاءنا"، لكنه أضاف أن "أوكرانيا تستحق الاحترام أيضًا".

قال زيلينسكي: "إنه أمر غير مسبوق وسخيف عندما لا يتم تحديد إطار زمني لا للدعوة ولا لعضوية أوكرانيا". انتهى بـ"عدم اليقين هو ضعف. وسأناقش هذا علانية في القمة".

ومن المتوقع أن يجتمع زيلينسكي مع بايدن وقادة آخرين في حلف شمال الأطلسي يوم الأربعاء.

كانت هناك انقسامات حادة داخل الحلف بشأن رغبة أوكرانيا في الانضمام إلى الناتو، والتي وعدت بها مرة أخرى في عام 2008 على الرغم من اتخاذ خطوات قليلة نحو هذا الهدف.

الخارجية الأميركية محادثات إف‭‭-‬‬16 طائرات تركيا مجلس الشيوخ

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