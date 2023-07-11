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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الحكومة: اتخاذنا كافة الإجراءات التي كان يحلم بها المستثمرين

نادر سعد
نادر سعد

قال نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء تحدث اليوم باستفاضة عن جميع الطروحات التي تم الانتهاء منها وحديثه اليوم كان مرتكزًا على الإجراءات التي قامت بها الحكومة لإزالة جميع العقوبات التي كانت تقف أمام القطاع الاستثماري في مصر.

تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي 

أضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية “صدى البلد” أنه تم اتخاذ الإجراءات والحوافز التي كان يأمل ويحلم بها المستثمر المحلي والأجنبي.

وتابع أن تحسين مناخ الاستثمار وعودة الاستثمار المباشر لسابق عهده سيعمل على مضاعفة رقم الصادرات المصرية في خلال الخمس السنوات المقبلة أي ستصل مصر إلى تجاوز 100مليار دولار.

 طروحات الدولة المصرية

وتابع "برنامج الطروحات برنامج محدد بمدة زمنية ووقت محدد، لكن الإجراءات الاستثمارية التي اتخذتها الحكومة المصرية هي التي سُيكتب لها الاستمرار".

واستطرد: "رئيس الوزراء خلال إلقاء كلمته اليوم حملت الكثير من الدلالات المشجعة للاستثمار المحلي والأجنبي".

نادر سعد متحدث الوزراء الطروحات المصرية صدى البلد على مسئوليتي

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