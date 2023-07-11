أحمد سعد يحتفل بتخطي "وسع وسع" 200 مليون مشاهدة

احتفل أحمد سعد بتخطي فيديو كليب أغنيته الشهيرة “وسع وسع” نسبة مشاهدات تخطت الـ 200 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”.

ونشر أحمد سعد عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام” مقطع فيديو لأغنية “وسع وسع”، معربًا عن سعادته بالنجاح الكبير التي حقتته الأغنية وعلق على الفيديو قائلا:" وسع وسع ل وسع وسع بعد ال ٢٠٠ مليون شكرا جمهوري الحبيب".

وكليب أغنية “وسع وسع” من كلمات أحمد سعد بالاشتراك مع مصطفى حدوتة، وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقى إيهاب كلوبيكس، والفيديو كليب من إخراج إسلام هشام، وتم تصويره فى أحد القصور التى تتميز بالفخامة، واستخدمت فى التصوير عناصر فنية جديدة مبهرة، كما نالت الرقصة التى ظهرت بالكليب إعجاب الجمهور وقاموا بتقليدها وتصدرت التريند لفترة طويلة.