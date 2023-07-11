ads
الثلاثاء 11 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير لبناني: نعاني من انكماش زراعي في ظل انهيار الليرة

د.عباس الحاج حسن،
د.عباس الحاج حسن، وزير الزراعة اللبناني

قال د.عباس الحاج حسن، وزير الزراعة اللبناني إن لبنان بحاجة إلى تثبيت للأمن الغذائي، حيث تعرضت لبنان لأزمات كثيرة من 2019 التي أدت إلى انكماش القطاع الزراعي بصورة كبيرة.

تدهور الأوضاع اللبنانية 

أضاف الحاج حسن، خلال لقائه ببرنامج “المراقب" المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن الصادرات اللبنانية ارتفعت نتيجة عدم وجود سيولة لدى المصدرين والتجار، إضافة إلى انهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار العالمي، وهذا الانهيار يصاحبه إقبال كبير من الدول الخارجية للحصول على المحاصيل الزراعية بأقل ثمن ممكن.

الزراعة في لبنان

وأضاف أن لبنان كانت تعتمد على القطاع المصرفي والسياحي أكثر من الزراعة في السنوات الماضية، لكن الزراعة الآن تمثل نسبة كبيرة في الموازنة العامة للدولة، نظرًا لانعدام السياحة، وانهيار القطاع المصرفي، لذا لا يوجد أمام لبنان الآن سوى الاهتمام بالزراعة.

وتابع "المساحات المزروعة في لبنان 30% من مساحة لبنان، وهناك مساحات كثيرة قابلة للزراعة، ونحتاج لترميم الثقة اللبنانية، والتقة اللبنانية العربية، واللبنانية الدولية".

عباس الحج حسن وزير الزراعة اللبناني القاهرة الإخبارية المراقب الأمن الغذائي اللبناني

الأكثر قراءة

حقيقة وفاة 20 مريضًا داخل العناية المركزة بحريق فى مستشفى بكفر الشيخ

على عبدالعال يهنئ رئيس قضايا الدولة بالمنصب الجديد

بعد تمكين زوجته.. أسرة حسن شاكوش تعود إلى الفيلا وتمتنع عن تنفيذ الحكم

عبير عصام: حوافز وتيسيرات مجلس الوزراء للأجانب غير مسبوقة

بعد تعرضه لوعكة صحية.. معلومات عن الفنان إيمان البحر درويش

"جلطة ونزيف فى المخ وغيبوبة".. تعرف على التاريخ المرضى لـ إيمان البحر درويش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

عن حسن الوزير وباب عشق

وائل لطفي

على ومدحت وإيمان

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة وبناء ريادة المستقبل

ماجد حبته

التنمية المستدامة فى خطر

إسراء شوقي

العلمين الجديدة.. إبداع "المحروسة" لا يتوقف

جلال حمام

أكاذيب الإخوان وبريطانيا.. من ثوابت التاريخ

القس رأفت رؤوف الجاولي

الصدق التام

حسين دعسة

هل صحيح أن "حلف شمال الأطلسى".. ما زال الأقوى؟!

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: قوات الاحتلال حولت الأراضى الفلسطينية إلى سجن كبير

الخارجية الفلسطينية: بناء الاحتلال 450 وحدة استيطانية جديدة استخفاف بالمجتمع الدولي

التفاصيل الكاملة لشبكة جواسيس "الموساد" في تركيا.. العمليات والتدريب