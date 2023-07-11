وزير لبناني: نعاني من انكماش زراعي في ظل انهيار الليرة

قال د.عباس الحاج حسن، وزير الزراعة اللبناني إن لبنان بحاجة إلى تثبيت للأمن الغذائي، حيث تعرضت لبنان لأزمات كثيرة من 2019 التي أدت إلى انكماش القطاع الزراعي بصورة كبيرة.

تدهور الأوضاع اللبنانية

أضاف الحاج حسن، خلال لقائه ببرنامج “المراقب" المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن الصادرات اللبنانية ارتفعت نتيجة عدم وجود سيولة لدى المصدرين والتجار، إضافة إلى انهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار العالمي، وهذا الانهيار يصاحبه إقبال كبير من الدول الخارجية للحصول على المحاصيل الزراعية بأقل ثمن ممكن.

الزراعة في لبنان

وأضاف أن لبنان كانت تعتمد على القطاع المصرفي والسياحي أكثر من الزراعة في السنوات الماضية، لكن الزراعة الآن تمثل نسبة كبيرة في الموازنة العامة للدولة، نظرًا لانعدام السياحة، وانهيار القطاع المصرفي، لذا لا يوجد أمام لبنان الآن سوى الاهتمام بالزراعة.

وتابع "المساحات المزروعة في لبنان 30% من مساحة لبنان، وهناك مساحات كثيرة قابلة للزراعة، ونحتاج لترميم الثقة اللبنانية، والتقة اللبنانية العربية، واللبنانية الدولية".