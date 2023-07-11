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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ناقد فنى: مهرجان العلمين يستطيع أن يضع مصر فى مكانة أخرى

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

قال الناقد الفني خالد محمود إن مصر دخلت نقطة كبيرة وجاذبة خلال مشاركتها في مهرجان العلمين، مؤكدًا أنه بعد الدعم الذي يقدمه الرئيس السيسي لأحلامه في الجمهورية الجديدة لا بدّ أن تطبق على أرض الواقع.

أضاف محمود، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "العالم علمين" مع الإعلامية خلود زهران، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" أن مهرجان العلمين يستطيع أن يضع مصر في مكانة أخرى، والمهم أن تكون لدينا قدرة على جذب العالم لهذه الفنون، خاصة أن مصر من الدول التي ترحب بكل أطياف العالم.

وأكد أن البداية القوية تحقق انطلاقة قوية وتترك انطباعًا قويًا وحانت الفرصة لأن يرى العالم الفن والثقافة المصرية، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى أن تكون هناك لجنة دائمة على مستوى العام تروج لمقاصدنا السياحية، لأننا نملك إرثًا عظيمًا ولا بد أن يصل للناس ذلك ولا بد من الترويج في سفاراتنا بالخارج لمهرجان العلمين.

الناقد الفني مهرجان العلمين مصر مكانة أخرى الرئيس عبدالفتاح السيسي لجمهورية الجديدة الجمهورية الجديدة

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