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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

على عبدالعال يهنئ رئيس قضايا الدولة بالمنصب الجديد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل المستشار مسعد عبدالمقصود، رئيس هيئة قضايا الدولة صباح اليوم بمقر رئاسة الهيئة، الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب السابق للتهنئة بمناسبة توليه منصب رئاسة هيئة قضايا الدولة.

وقد حضر اللقاء المستشارون نواب رئيس الهيئة: "المستشار خالد زين الدين رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة، والمستشار أحمد فكري صالح الأمين العام للهيئة، والمستشار هاني محمد على رئيس المكتب الفني، والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب رئيس الهيئة، والمستشار يسري مدني بقسم الدستورية العليا".

وقد أثني الدكتور علي عبدالعال على حسن وحفاوة الاستقبال، مؤكدًا الدور الهام الذي تقوم به الهيئة للدفاع عن الحق والمال العام للدولة باعتبار الهيئة أقدم وأعرق الهيئات القضائية، معربًا عن خالص دعواته بالتوفيق للمستشار مسعد عبدالمقصود في قيادة الهيئة.

من جانبه، عبر رئيس الهيئة عن بالغ امتنانه للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب السابق على هذه التهنئة الرقيقة.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

الهيئات القضائية الدستورية العليا المستشار سامح سيد محمد المستشار مسعد عبد المقصود المستشار أحمد فكري رئاسة هيئة قضايا الدولة مجلس النواب مستشارى قضايا الدولة

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