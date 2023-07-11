سكاى دايف فيروز: مهرجان العلمين الأضخم فى المنطقة وسيكون الأهم

قال أحمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة سكاي دايف فيروز المنظمة لمهرجان العلمين، إن الاحتفالية أكبر احتفالية في الشرق الأوسط وقريبًا ستكون الأهم في المنطقة.

وتابع خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليًا، إنه تم استخدام كافة إمكانيات المدينة الذكية لتقديم فعاليات غير مسبوقة تضم عددًا من نجوم العالم وسيجتمع على أرضها أكثر من مليون سائح خلال الفعاليات.

وتابع، أن المهرجان سيشهد الكثير من الفعاليات مثل السكاي دايفينج والكرة الشاطئية ومسابقة مصر الدولية للسيارات حتى حفلات الجوائز في نهاية الفعاليات.

وبدأت قبل قليل فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة.

ومن المقرر أن يلقي عدد من الوزراء ومنظمي المهرجان كلمات خلال المؤتمر الصحفي ومنهم عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وينتظر العالم انطلاق مهرجان العلمين الجديدة، أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط، الذى يضم العديد من الفعاليات الترفيهية بهدف تنشيط السياحة الداخلية والخارجية بعدة عناصر جذابة، حيث الطبيعة الخلابة والحفلات الفنية والغنائية لكبار النجوم المصريين والعالميين ونجوم كرة القدم، بالإضافة إلى عروض أفضل مصممي الأزياء في العالم.

يضم مهرجان العلمين 12 نشاطا بين الرياضي والترفيهي، وهي: عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء في الوطن العربي، حفلات لفنانين محليين وعرب ودوليين، بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجمًا في مختلف المجالات، بطولة ترايثلون سباق ثلاثي، بطولة بادل عالمية، دولية، عروض للطائرات RC، بطولة للتجديف، بطولة لكرة القدم الشاطئية، سباق للسيارات، تحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، موكب الفراعنة للسيارات، وهو الحدث الذي سوف يضم 100 سيارة فارهة تجوب شوارع مصر من سفاجا الى العلمين الجديدة.