ناقد فنى يكشف أهمية مهرجان العلمين والمزايا التى يتمتع بها

قال الناقد الفني محمد شوقي إن مهرجان العلمين حدث فني كبير جدًا ويسلط الأضواء على مصر ويكشف جمال مدينة العلمين.

أضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية نانسي نور، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الأنشطة التي تقام في مدينة العلمين وبالمهرجان هي أنشطة تجعل كل الأنظار تنجذب إلى مدينة العلمين، لأنها أنشطة ترفيهية وفنية ورياضية وعروض أزياء.

أهم ميزة للمهرجان

وتابع أن قيمة مهرجان العلمين أنه لم يحدد نشاطًا واحدًا فقط، وميزته أنه شامل لكافة الأنشطة وهذا يجعل كل الأعمار تجد ما تحبه فيه، لافتًا إلى أن التاريخ سيذكر مدينة العلمين بحروف من ذهب خاصة عندما يقام بها كرنفال عالمي يراه العالم كله.

وعبر الناقد الفني عن أمنيته أن تستمر المهرجانات في ربوع مصر المختلفة طول العام؛ لأنها تستحق تسليط الأضواء من كل العالم عليها.