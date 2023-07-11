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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بث المؤتمر الصحفي لمهرجان العلمين الجديدة بعد قليل (صور)

جانب من المهرجان
جانب من المهرجان

تنقل شبكة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعد قليل، فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة.

وأنهت الفرق الفنية تجهيزاتها وبروفاتها للنقل التليفزيوني بعدد كبير من الكاميرا والأطقم الفنية.

وبدأ ضيوف الحفل في التوافد قبل قليل منهم الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية وعدد من الإعلاميبن.

أنهى القائمون على مهرجان العلمين الجديدة ٢٠٢٣ كافة التجهيزات والترتيبات من أجل بدء المؤتمر الصحفي للإعلان عن كافة تفاصيل المهرجان الأصخم في المنطقة

ومن المقرر أن ينطلق المؤتمر بعد قليل بحضور عدد كبير من الضيوف والقائمين على المهرجان.

ويتواجد في قائمة الضيوف كلا من: الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وعدد من النجوم والمشاهير.

ويتواجد في قائمة الضيوف كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وعدد من النجوم والمشاهير.

وتنتظر مدينة العلمين الجديدة، انطلاق "مهرجان العلمين"، المقرر بدء فعالياته من يوم 13 يوليو الجاري، حتى 26 أغسطس المقبل، والذي سيستمر طوال موسم الصيف، مقدمًا تجربة جديدة ومختلفة.

ويشمل المهرجان العديد من الأنشطة الرياضية والترفيهية في حدث عالمي يُشاهده العالم تتنوّع فيه الفعاليات الفنية والرياضية، مثل الحفلات الغنائية لفناني الوطن العربي، وكذلك على المستوى الدولي، وأيضًا معارض وعروض ترفيهية، بجانب مشاركة فرق واتحادات دولية لرياضيات مختلفة.

وينتظر العالم انطلاق مهرجان العلمين الجديدة، أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط، الذى يضم العديد من الفعاليات الترفيهية بهدف تنشيط السياحة الداخلية والخارجية بعدة عناصر جذابة، حيث الطبيعة الخلابة والحفلات الفنية والغنائية لكبار النجوم المصريين والعالميين ونجوم كرة القدم، بالإضافة إلى عروض أفضل مصممي الأزياء في العالم.

يضم مهرجان العلمين 12 نشاطا بين الرياضي والترفيهي، وهي: عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء في الوطن العربي، حفلات لفنانين محليين وعرب ودوليين، بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجما في مختلف المجالات، بطولة ترايثلون سباق ثلاثي، بطولة بادل عالمية، دولية، عروض للطائرات RC، بطولة للتجديف، بطولة لكرة القدم الشاطئية، سباق للسيارات، تحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، موكب الفراعنة للسيارات وهو الحدث الذي سوف يضم 100 سيارة فارهة تجوب شوارع مصر من سفاجا الى العلمين الجديدة.

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