ads
الثلاثاء 11 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

للأساتذة العاملين بالكلية

إعلان القائمة المبدئية للمتقدمين لشغل وظيفة عميد كلية علوم جامعة طنطا

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات بالجامعة، اليوم، القائمة المبدئية للمتقدمين لشغل وظيفة عميد كلية العلوم للأساتذة العاملين بالكلية.


ضمت قائمة المتقدمين- مرتبين ترتيباً أبجديا- الدكتور رضا محمد أحمد جعفر أستاذ وراثة جزيئية بقسم النبات كلية العلوم، والدكتور طارق مصطفى محمد على أستاذ الكيمياء الحيوية وعميد كلية العلوم، والدكتورة عبير عبد الحميد علم الدين أستاذ علم التشريح المقارن بقسم علم الحيوان بكلية العلوم، والدكتور محمد أحمد محمد عبد الواحد أستاذ جيولوجيا تركيبية ورئيس قسم الجولوجيا بكلية العلوم، الدكتور محمد محمود عبد الرحمن حمدى أستاذ جيوكيمياء ورواسب الخامات بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم، والدكتورة منى محمد عبد المنعم مصطفى حجازى أستاذ فسيولوجى بقسم علم الحيوان بكلية العلوم. 


وأوضح رئيس الجامعة، أنه وفقاً للجدول الزمني للترشيح تم تخصيص يوم الثلاثاء 11 يوليو 2023‏لمراجعة الملفات وإعلان القائمة المبدئية، على أن تبدأ اللجنة في تلقي الطعون يومي الأربعاء 12 يوليو 2023و الخميس 13 يوليو2023، ويتم فحصها وإعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الأحد 16 يوليو 2023 ، في حين يتم فحص ملفات المتقدمين وإجراء المقابلات الشخصية وإعداد التقرير النهائي يوم الثلاثاء 18يوليو 2023.

 

اعلان القائمة المبدئية للمتقدمين لشغل وظيفة عميد كلية علوم

الأكثر قراءة

بعد تمكين زوجته.. أسرة حسن شاكوش تعود إلى الفيلا وتمتنع عن تنفيذ الحكم

موعد بدء الدراسة 2024 في المدارس والجامعات

أزمة جديدة.. "BBC" تتجاهل تورط مذيع كبير فى فضيحة جنسية مع قاصر

نسبة النجاح في الفيزياء 2023 في امتحانات الثانوية العامة

خبير يكشف سبب تصريح "بايدن" برفض انضمام أوكرانيا للناتو

أزمة اسم مركب وأمنية للاختفاء.. اعترافات جريئة للفنان إيمان البحر درويش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

العلمين الجديدة.. إبداع "المحروسة" لا يتوقف

جلال حمام

أكاذيب الإخوان وبريطانيا.. من ثوابت التاريخ

القس رأفت رؤوف الجاولي

الصدق التام

حسين دعسة

هل صحيح أن "حلف شمال الأطلسى".. ما زال الأقوى؟!

وائل لطفي

لعنة عبادة الماضى

منى رجب

البنات المصريات قادمات

عبدالوهاب داود

كلهم يريدون الجوائز.. ولا أحد يريد أن يكتب

ماجد حبته

قمة الناتو.. قمة الرعب!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: قوات الاحتلال حولت الأراضى الفلسطينية إلى سجن كبير

الخارجية الفلسطينية: بناء الاحتلال 450 وحدة استيطانية جديدة استخفاف بالمجتمع الدولي

التفاصيل الكاملة لشبكة جواسيس "الموساد" في تركيا.. العمليات والتدريب