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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

127 اجتماعا على مدار 140 ساعة.. حصاد لجنة الصناعة بالنواب

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

في ختام دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الثاني، صرّح المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بأن اللجنة عملت جاهدة على تطوير القطاع الصناعي في مصر، وذلك لتعزيز مصلحة الوطن وتحفيز اقتصاد الدولة.

 وأشار إلى أن الأعضاء قاموا بـ 127 اجتماعًا خلال دور الانعقاد الحالي، استغرقت 140 ساعة، وتم خلالها مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالصناعة والأعمال العامة والثروة المعدنية وسلامة الغذاء، بحضور ممثلي الحكومة التنفيذية. 

كما أوضح أن هناك مهمة أمام اللجنة في دور الانعقاد القادم، والتي تتضمن تغيير حوافز الاستثمار على المواد الخام التي لم تنتج في مصر، ودعم تكامل المجموعة الاقتصادية. وأكد على ضرورة إلغاء القوانين القديمة وتشريع قانون جديد يتلاشى الأخطاء السابقة. 

ومن جانبه، وجه النائب علاء حمدي قريطم الشكر لرئيس اللجنة علي الدعم الكامل للنواب وطريقة التعامل معهم ، طالبا دعم من المجموعة الاقتصادية للنهوض بالصناعة طالبا الاعضاء طرح رؤية وأفكار استعدادا لدور الانعقاد القادم.

بينما أفادت إيفلين متي، أن احتدام النواب أثناء المناقشات كانت من نابع الخوف على البلد، مشددة على ضرورة عقد اجتماع للجنة  في إجازة البرلمان لبحث جذب الاستثمار في الدولة المتقدمة صناعيا من خلال الاطلاع على القوانين.

المهندس معتز محمود لجنة الصناعة مجلس النواب دور الانعقاد العادي الثالث مجهودات ضخمة مصلحة الوطن

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