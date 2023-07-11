فلسطين تدين مخططات إسرائيلية لإقامة 450 وحدة استيطانية فى القدس

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، مخططات الاحتلال الإسرائيلي، لإقامة ٤٥٠ وحدة استيطانية في القدس المحتلة.

وعدّت خارجية فلسطين هذا المخطط، بأنه استخفاف من الاحتلال بالدول الرافضة للاستيطان، والتي تتمسك بحل الدولتين، مؤكدة أن هذا المخطط الاستيطاني يهدف إلى فصل الأحياء والبلدات والتجمعات الفلسطينية في القدس عن بعضها، من خلال أحزمة من البؤر الاستيطانية والمستوطنات.

وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي، يسابق الزمن في تنفيذ خارطة استعمارية توسعية، على حساب أرض دولة فلسطين، وتعميق عمليات ضم القدس، وفصلها عن محيطها الفلسطيني، وإغراقها في محيط استيطاني ضخم يرتبط بالعمق الإسرائيلي.