جامعة الدلتا التكنولوجية تناقش مشاريع التخرج لأولى دفعاتها

شهد الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية مناقشة مشاريع التخرج لأولى دفعات الجامعة، مؤكدًا أهمية المشاريع فى دعم مشاكل الصناعة وخدمة المجتمع والمساهمة فى بناء الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا المعاصرة.

شملت مشاريع التخرج الثلاثة برامج تكنولوجية التى بدأت بها الجامعة عام ٢٠١٩، وهى برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس، تكنولوجيا الأوتوترونكس، وتكنولوجيا المعلومات.

تضمنت مشاريع تخرج برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس: مشروع تحويل سيارة تعمل بالبنزين إلى سيارة كهربائية تحتوى على أنظمة ذكية وذات نظام شحن بالطاقة الشمسية، وهو مشروع مشترك بين (برنامج تكنولوجيا الأوتوترونكس + برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس + برنامج تكنولوجيا الطاقة المتجددة)، مشروع ماكينة حفر على الخشب تعمل بتكنولوجيا التحكم الرقمى بالحاسوب، مشروع خط إنتاج تعبئة سوائل يعتمد على الروبوتات، وهو مشروع ممول من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، مشروع ماكينة لحام بالنقطة تعمل بتكنولوجيا التحكم الرقمى بالحاسوب، مشروع تصميم نظام تحكم للمصاعد، مشروع مشترك بين (برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس + برنامج تكنولوجيا المعلومات)، وكذلك مشروع ماكينة لف أتوماتيكية لمحرك مروحة السقف.

كما تضمن برنامج تكنولوجيا الأوتوترونكس عدة مشاريع منها: مشروع أداء محرك الديزل باستخدام الوقود الحيوي من زيت الأكل المستعمل، مشروع إنتاج واستخدام الهيدروجين في محركات الاحتراق الداخلي، مشروع تصميم سيارة ذاتية القيادة.

بينما تضمنت مشاريع برنامج تكنولوجيا المعلومات عدة مشاريع منها: مشروع بعنوان الوصول إلى الرعاية الصحية وتطبيق المواعيد على الهاتف المحمول والشبكة (CareFinder)، مشروع Online Shopping Website التسوق عبر الإنترنت، مشروع: Advanced peer-to-peer communication وهي عملية تبادل الملفات والبيانات بين جهازين شخصيين أو أكثر على شبكة، وكذلك مشروع تعزيز أمن الشبكات.

وأشادت لجنة التحكيم بمشروعات الطلاب، والتنوع والثراء فيها، وتناولها موضوعات مجتمعية وصناعية مهمة.

من جانبه، أثنى الدكتور عربى كشك رئيس الجامعة على مشروعات الطلاب، مؤكدًا أنها أفكار مثمرة ونماذج متميزة تعكس قدرتهم على الابتكار والإبداع والتميز، وأن هذه المشاريع تأتى تطبيقًا لما تم دراسته خلال سنوات الدراسة، وأن بعض هذه المشاريع يمكن أن تتحول إلى شركات ناشئة وتسهم فى دخول الشباب إلى سوق العمل، متمنيًا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح فى حياتهم العملية، كما وجه د.كشك الشكر والتقدير إلى لجنة التحكيم وجميع المشرفين والطلاب على هذه المشاريع المشرفة والمتميزة.