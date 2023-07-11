عالم أزهرى: سؤال الخاطب خطيبته عن ماضيها ليس من الإسلام (فيديو)

قال أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الخاطب يجوز له الأمر بالمعروف مع خطيبته فى حدود، ومنها الأمر بالصلاة لأنها واجبة، لكن ليس له حق فى التدخل فى حياتها الشخصية ما دامت خطيبته ولم تدخل بيته فلا يحق له منعها من الخروج.

وأضاف الباحث الشرعى بهيئة كبار العلماء بالأزهر خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، بحلقة برنامج البيت، المذاع على فضائية "الناس"، الثلاثاء:"سؤال الخاطب خطيبته عن ماضيها ليس من شريعة الإسلام، وحرام شرعا، سيدنا النبي محمد (ص) أمرنا من فعل أمرا عليه أن يستتر ولا يخبر به أحدًا"، مستشهدا بالحديث النبوي الشريف:"من أتى من هذه القاذورات شيئا، فليستتر بستر الله، فإن من أبدى لنا صفحته، أقمنا عليه الحد".

واستكمل: "افرض قالت له عن ماضيها وبعدها رفض يتزوجها، يفرض طول الوقت يقول لها إنت عملت كذا، لا يجوز طبعا سؤال أى طرف منهما للآخر عن ماضيه".

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

https://www.youtube.com/watch?v=OVHWTgh3FA8